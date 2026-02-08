Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt

Sosyal medyada paylaşılan bir video, ilişkiler ve beklentiler üzerine geniş çaplı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Görüntülerde genç bir kadının, kendisine yöneltilen "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna verdiği yanıt kısa sürede viral oldu.

"BEN HAYIR KURUMU MUYUM?"

Videoda konuşan 33 yaşındaki kadın, yaşına dikkat çekerek, "33 yaşındayım ve bir erkeğin ilkiysem benden yaşça küçüktür. Denemeyi benimle yapsın istemem. Ben hayır kurumu muyum?" ifadelerini kullandı. Kadın, ilişkilerde yaşanan deneyimin ve duygusal tatminin kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Yaşadığım şeyin güzel olmasını istiyorum" dedi.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim, kadının sözlerini samimi ve dürüst bulurken, ilişkilerde beklentilerin açıkça dile getirilmesinin doğal olduğunu savundu. Diğer kesim ise ifadeleri sert ve kırıcı olarak nitelendirerek eleştirdi.