Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı - Son Dakika

Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İngiltere'de genç bir kız, 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi. Bakıcılığını yaptığı çocuktan hamile kalan genç kız, önce çocuğun babasını suçladı daha sonra 13 yaşındaki çocuğun kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı, System.String[]

İngiltere'de 20 yaşındaki Leah Cordice isimli bakıcı, 2017 yılında aile dostu ve yakın arkadaşı olan bir kadın tarafından 13 yaşındaki oğluna bakıcılık yapmak için işe alındı. Leah, bakıcılığını üstlendiği çocukla, annesi evde değilken korumasız bir şekilde cinsel ilişkiye girdi ve hamile kaldı.

DNA SONUCU, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra anne, Leah Cordice'e dava açtı. Leah, bebeğinin babasının 13 yaşındaki çocuğun babası olduğunu söyledi. Ancak DNA sonuçlarına göre, bebeğin, ilişkiye girdiği 13 yaşındaki çocuktan olduğu ortaya çıkınca kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

"BÜYÜKANNE OLACAKSIN"

2017-2018 yılları arasında çocukla defalarca ilişkiye giren Leah Cordice'in bu dönemde evlendiği de ortaya çıktı. 13 yaşındaki çocuğun annesi ise ilişkiyi, bir arkadaşının kendisine "Büyükanne olacaksın" demesinden sonra öğrendiğini söyledi.

Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

ÇOCUK YAŞTA BABA OLDU

Anne, çocuk yaştaki oğlunun baba olmasının büyük bir travma olduğunu söyledi. Ayrıca anne oğlunun şu an 17 yaşında olduğunu 18 yaşında girene kadar mahkemenin verdiği karara göre kızını göremeyeceğini söyledi. Genç kızın cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, Leah Cordice'in çocuğa cinsel içerikli mesajlar göndermiş. Mahkeme, Leah Cordice'e 30 ay hapis cezası verdi.

İngiltere, Tecavüz, Anne, Genç, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 19:43

Son Dakika Dünya Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı - Son Dakika Dünya

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