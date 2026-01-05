Genç Kızlar Futsal Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
Spor

Genç Kızlar Futsal Müsabakaları Sona Erdi

Genç Kızlar Futsal Müsabakaları Sona Erdi
05.01.2026 16:38
Düzce Spor Lisesi, genç kızlar futsal turnuvasında şampiyon oldu. Dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Okul sporları genç kızlar futsal müsabakaları sona erdi. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda şampiyon Düzce Spor Lisesi oldu.

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen genç kızlar futsal müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda sporcular, centilmence mücadeleleriyle takdir topladı.

Turnuvada; Düzce Spor Lisesi birinci, Esin Olcay Anadolu Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü ve Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Lisesi (A) dördüncü olarak önemli bir başarı elde etti.

Dereceye giren takımlara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından takdim edildi. - DÜZCE

