Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın yaklaşık 6 aydır yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı. Ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan duyuruda, Yıldız için 0 Rh+ kan ihtiyacı bulunduğu belirtildi.

Kan vermek isteyenlerin ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçerek destek olabileceği ifade edildi. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.



KAZA GEÇİRİP DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMIŞTI

"Muhteşem Yüzyıl Kösem", " Duy Beni ", "Bir Zamanlar Kıbrıs" gibi projelerde rol alan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, geçen günlerde talihsiz bir kaza geçirerek devrilen ağacın altında kalmıştı.

Feci şekilde yaralanan oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 saat süren bir ameliyat geçiren oyuncunun son sağlık durumunu meslektaşı Bahar Şahin açıkladı:

"İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim. Hepsi geçecek, inanıyorum."