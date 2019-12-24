Genç piyanist Berkay Özkan Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika

Genç piyanist Berkay Özkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" kapsamında konser verdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, etkinliğin üçüncü günündeki "2. Ferenc Rakoczi Yılı" özel programında sahne alan Özkan, Franz Schubert ile Franz Liszt'in eserlerini icra etti.

Yaklaşık iki saat süren konserde Özkan'ın performansı izleyiciden büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konser sonunda piyanist Özkan'a çiçek takdim etti.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin çok güzel gittiğini ve sahne alan piyanistlerin çok başarılı performans sergilediklerini söyledi.

Piyanist Özkan'ın da performansının çok etkileyici olduğunu belirten Albayrak, "Büyük bir gururla izledik. Tekirdağ'a gelmesi bizim için büyük bir gurur. İnşallah gelecek programlarda da birlikte olmak istiyoruz." dedi.