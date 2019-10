Genç piyanist Hakan Başar ilk albümünü müzikseverlerle buluşturdu

Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar, çıkardığı "On Top of the Roof" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

İlk albümünün tanıtım konserini öğrenim gördüğü Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde veren 15 yaşındaki piyanist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caz sanatıyla henüz 3,4 yaşlarındayken babası Fahrettin Hakan Başar'ın CD'lerini dinleyerek tanıştığını söyledi.

Genç müzisyen, 8 yaşındayken de piyano çalmaya başladığını dile getirerek, "On Top of the Roof'un ilk kaydını 14 yaşındayken yaptım. Aslında ilk olarak bu kayıt bir albüme dönüşmeyecekti. Daha sonra öğrenmek için yaptığım bu kayıtlar bir albüm haline geldi." dedi.

"Caz müziği özgürlüğü ifade ediyor"

Albüme hazırlanırken keyifli bir süreç geçirdiğini anlatan Hakan Başar, şunları söyledi:

"Bu süreçte müziğimi ilerlettim diyebilirim. Albümün çıkış sürecindeki en önemli nokta bence bu. Ayrıca Ferit Odman, İmer Demirer, Halil Çağlar Serin ve Kağan Yıldız gibi çok değerli isimlerle birlikte çalıştım. Onlarla aynı ortamda olabilmek bile benim için çok güzel bir şeydi ve apayrı bir sihri vardı."

Başar, Michel Petrucciani, Oscar Peterson ve Bill Evans gibi bir piyanist olma ideali taşıdığını da aktararak, "İleride caz müziğimi daha da ilerletip, Uluslararası Montreal Caz Festivali ya da Viyana Caz Festivali gibi festivallere çalarak, buralarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Daha önce de 13, 14 yaşındayken Türkiye'deki önemli caz festivallerine katılmışım." diye konuştu.

Cazın kendisi için özgürlüğü ifade ettiğine işaret eden genç müzisyen, "Hayatımda en değer verdiğim şeylerden biridir özgürlük. Bu yüzden de caz müziğini çok seviyorum. Gerçekten caz içerisinde sound çok farklı. Hiçbir müzik tarzına benzemiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

"Her çalışında başka bir üst noktaya çıktı"

Konserde, müzik yapımcısı İzzet Öz de bir konuşma yaparak, yaklaşık 3 yıldır Hakan Başar'a destek verdiğini belirterek, "Her seferinde kendini aştığına şahit oldum. Her çalışında başka bir üst noktaya çıktı. Albümde çok güzel hikayelerle ortaya çıktı. Bu dönemde Hakan, birçok isimle tanıştı ama bana göre en önemlisi Chick Corea oldu. Henüz konuşmadan direk konser öncesi birlikte çalmaya başlamışlardı." ifadelerini kullandı.

Öz, Hakan Başar'ın Ankara, İzmir ve İstanbul'daki birçok önemli festivalde yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu festivallerde kendi triosu ile yaptığı çalışmalarla da kendini geliştirmiş oldu. Biz de artık dayanamadık, babasıyla birlikte stüdyoya girip, kayıt yapılmasını istedik ve Babajim Stüdyoları bize kapılarını açtı. Stüdyoda birbirinden değerli müzisyenlerle çalışma imkanı bulduk. Çok önemli bir plak yapımcısı Martin Hummel'ın desteğiyle albüm Ubuntu Music'ten çıktı. Türkiye'de de Yeşim Akan, Ekinoks Müzik ile albümün dağıtımını üstlendi."

Yaklaşık 1 saat süren albümün lansman konserinde Hakan Başar'a bas gitarda Halil Çağlar Serin, davulda ise Ferit Odman eşlik etti.

Albüm hakkında

Yaklaşık 1 yıl içerisinde kayıtları tamamlanan "On Top of the Roof" adlı albümde başta Ferit Odman olmak üzere Halil Çağlar Serin, Kağan Yıldız, İmer Demirer gibi isimlerin yanı sıra, "Star Eyes" adlı parçada genç piyanistin caz gitaristi babası Fahrettin Hakan Başar yer aldı.

Spotify, Apple Music, iTunes Store, Deezer, Amazon, Amazon Music, YouTube ve Tidal dijital platformlarından da indirilebilecek olan albüm, bugünden itibaren tüm müzik marketlerinde yerini alacak.

Genç piyanist, aynı zamanda 9 parçadan oluşan albümünün ikinci konserini 15 Kasım'da Londra Caz Festivali'nde verecek.

Yellowjackets adlı müzik grubunun davulcusu Will Kennedy ve basçısı Jimmy Haslip ile "Hub Art (take 2)" adlı bir kayıt da gerçekleştiren Hakan Başar, yakın zamanda bu albümü de Ubuntu Music etiketiyle dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

Hakan Başar

Caz gitaristi Fahrettin Hakan Başar'ın 2004 doğumlu oğlu Hakan Başar, ilk konserini 10 yaşındayken "5. Pera Müzik Festivali"nde verdi. Öğrenim hayatının yanı sıra müzik çalışmalarını da hızla sürdüren Başar, 2015 yılının sonunda ilk kayıtlarını İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (İTÜ MİAM) stüdyolarında gerçekleştirdi.

Caz piyano çalışmalarını ise sırasıyla Noah Baerman, Bill Cunliffe, Andy LaVerne, Andrew D. Gordon, Walter Norris, Bill Dobbins, Jeb Patton, David Berkman, Neil Olmstead, John Valerio, Clare Fisher gibi caz piyanistlerinin müfredatıyla yapan Başar, sonrasında Michel Petrucciani, Oscar Peterson, Bill Evans, Keith Jarrett, Kenny Barron, Hank Jones, Tommy Flanagan, Sonny Clark, Thelonious Monk, Art Tatum, Dick Hyman ve Scott Joplin'in repertuvarı üzerine çalıştı.

22. İstanbul Caz Festivali'nin genç caz finalisti olan ve festival kapsamında konser veren Hakan Başar, bugüne kadar "24 ve 26. İstanbul Caz Festivali", "27. Akbank Caz Festivali" ve " Ahmet Ertegün'ü Anma Gecesi" olmak üzere birçok önemli organizasyonda sahne aldı.