Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Çanakkale'de trafikte yaşanan "yol verme" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartıştıkları sivil polisi darbeden 3 kişi, polisin beylik tabancasını alarak olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Deniz Sokak'ta meydana geldi. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru İ.C., iddiaya göre sivil aracıyla trafikte seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle üç gençle tartıştı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle taraflar ilk etapta ayrıldı. Ancak kısa süre sonra aynı bölgeye dönen polis memuru ile gençler arasında yeniden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHINI GASP EDİP KAÇTILAR

İddiaya göre araçtan indirilen polis memuru darbedildi. Baygınlık geçiren polis memurunun beylik tabancasını alan üç saldırgan araçla kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan polis memuru İ.C., tedavisinin ardından taburcu edilerek karakola gidip saldırganlardan şikâyetçi oldu.

SİLAHI BOŞ ARAZİYE GÖMMÜŞLER

Sabah'ta yer alan habere göre; güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler ifadelerinde silahın polise ait olduğunu fark ettikten sonra boş bir araziye gömdüklerini söyledi. Yapılan aramada silah bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.