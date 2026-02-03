Genç Şüpheliler Alanya'da Kaos Yarattı - Son Dakika
Genç Şüpheliler Alanya'da Kaos Yarattı

03.02.2026 15:11
Alanya'da bisikletle dolaşan 3 genç, araçların lastiklerini kesti ve markette hırsızlık yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bisikletle dolaşarak araçların lastiklerini kesen, kamuya açık alanda bulunan tuvalete zarar verip ardından da mahalledeki marketlerden meşrubat ve cips alan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletli 3 şüpheli, Tosmur Gündoğan Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların lastiklerini kesici aletle kesti. Şahıslar daha sonra mahallede bulunan ve herkesin kullanımına açık olan yürüyüş yolu üzerindeki umumi tuvalete yöneldi. Burada tuvaletin önce camlarını, ardından seramiklerini kıran şüpheliler, olay yerinden bisikletleriyle kaçtı. Şüphelilerin bir sonraki adresi ise yol üzerinde bulunan bir market oldu. Şüpheliler, marketin kapalı içecek dolabını zorlayarak içecek aldı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerinde 2 kişinin içecek dolabını zorlayarak içinden içecek aldıktan sonra olay yerinden kaçtığı görüntüler yer aldı. Şüpheli şahıslar ardından başka bir marketin dışarda bulunan cips standına yanlarında getirdikleri kesici alet ile cipslere zarar verdi. Daha sonra ise stanttan cips alarak kayıplara karıştı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin yanlarında getirdiği kesici alet ile cipslere zarar verdiği ardından ise 2-3 tane cips alarak olay yerinden ayrıldıkları yer aldı.

Olayların ardından izlerini kaybettiren 3 şüpheli, bu kez Kestel Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin lastiğini yine kesici aletle keserek zarar verdi. Bu anlar da çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından sabah saatlerinde araçlarındaki lastiklerin kesildiğini gören mağdur vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarının lastiklerini değiştirdiler.

Öte yandan, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmasından yola çıkarak 3 bisikletli şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları 18 yaşın altında olan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 bisikletli şahıs Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç Şüpheliler Alanya'da Kaos Yarattı - Son Dakika

