Genç Ustalar Projesi'nin eserleri Selanik'te sergileniyor - Son Dakika

Genç Ustalar Projesi kapsamında, Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin İstanbul Üniversitesi atölye eğitimlerinde yaptıkları eserler Selanik'te sergileniyor.

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin mali desteğiyle uygulanan Genç Ustalar Projesi kapsamında, Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptıkları eserler sergilenme imkanı buluyor.

Kaybolan ahşap sanatlarının yaşatılmasını hedefleyen Genç Ustalar Projesi kapsamında, "Geleneksel Ahşap Sanatlarına Genç Dokunuşlar-Selanik" isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Faaliyetler, İstanbul Üniversitesinin eş partneri olduğu "Genç Ustalar-Ahşap Mirasın Korunmasında Geleneksel Dokunuş: Usta Eller-Genç Beyinler İş birliği Projesi"nin atölye eğitimleri sırasında yürütüldü.

Genç Ustalar Projesi, usta- çırak ilişkisi bağlamında geleneksel bilgi ve tecrübelerin "Ahşap ustalarından- Meslek Lisesi öğrencilerine" aktarılması üzerine yeni bir model oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin uygulamalı eğitimleri, ahşap kültür mirasının önemi ve koruma yöntemleri üzerinde yoğunlaşan seminerler ve teknik geziler ile destekleniyor.

Devam eden projede, iki ülkenin ahşap sanatları hakkında farkındalık yaratmak ve ahşap koruma bilinci oluşturmak amacıyla İstanbul ve Selanik'te sanatsal faaliyetler ve toplantılar gerçekleştirilmesi planlanıyor. "Geleneksel Ahşap Sanatlarına Genç Dokunuşlar-Selanik" başlıklı uluslararası sanat sergisi, çalıştay ve yuvarlak masa toplantısı, bu amaçla yapılan etkinliklerin ilki oldu.

12 Mayıs'a kadar sürecek olan sergi, İÜ Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Işıl Özsait- Kocabaş'ın sanat danışmanlığında, Dr. Flora Karagianni genel koordinatörlüğünde, Chara Sarrigiannidou küratörlüğünde yürütülüyor.

Sergi ve etkinlikler kapsamında, Türk ve Yunan ahşap sanatçıları ahşap oyma ve kündekari performansı sergiledi.