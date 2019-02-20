Son Dakika Haberleri: Genç Yıldız Annesine Kızdı!

Genç Yıldız Annesine Kızdı!

1 saat önce

Cengiz Ünder'in Roma'dan takım arkadaşı Nicolo Zaniolo, annesi Francesca Costa'nın sosyal medyadaki fotoğraflarına tepki gösterdi.

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Cengiz Ünder'in Roma'dan takım arkadaşı Nicolo Zaniolo, annesi Francesca Costa'nın sosyal medyadaki fotoğraflarına tepki gösterdi.

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen 20 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun annesi, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Zaniolo ise bu durumdan pek memnun değil.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Zaniolo, annesi Francesca Costa'nın çekildiği fotoğraflara kızdı. Zaniolo'nun annesine, "Şu fotoğrafları atmayı bırak anne. Dudağını nasıl yapıyorsun, 40 yaşındasın sen!" dediği iddia edildi.

Costa'nın ise "Oğlumun varlığını kimse bilmeden önce de bu tür fotoğrafları zaten yayınladım" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

Yaşananların ardından Francesca'nın Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:15 

Instagram, Cengiz Ünder, Roma, Güncel
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