Gençler Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Bilecik'te Gençlik Merkezi gençleri huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Bilecik'te Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gençler, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek keyifli bir program gerçekleştirdi. Sohbet, müzik ve eğlence eşliğinde düzenlenen etkinlikte, büyüklerin moral ve motivasyonlarının artırılması amaçlandı. Samimi ortamda geçen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Programın kuşaklar arası bağları güçlendirdiğini belirten Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kuşakları bir araya getiren bu anlamlı buluşma, huzurevi sakinlerimiz için güzel anlara sahne oldu. Gençlerimizin ilgisi ve enerjisi büyüklerimizi mutlu etti" dedi. - BİLECİK