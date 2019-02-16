Gençler Sabah Namazında Buluştu
1 saat önce
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karapınar Temsilciliği üyeleri gençleri sabah namazında bir araya getirdi.
Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karapınar
Temsilciliği üyeleri gençleri sabah namazında bir araya getirdi.
"Saban namazında buluşuyoruz" sloganıyla sabah namazında bir araya gelen gençler, sabah namazını Hacı İsa Camii'nde kıldı.
TÜGVA Karapınar Temsilcisi Rasih Doğan, gençlerin manevi duygularının pekişmesi ve en önemli kulluk sorumluluğunun en başında yer alan namazla buluşmasını sağlamak amacıyla sabah namazı buluşmasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı sonrasında camii cemaati ile hep birlikte kahvaltı yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:39 Kaynak: AA
YSK Başkanı Güven'den Seçmene Uyarı: Tutanağı Kontrol Edin
Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi'nin Arazisi İmara Açıldı
Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı
Peribacaları'nın Yakınına Yapılan 15 Yapı Bugün Yıkılacak