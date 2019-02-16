Son Dakika Haberleri: Gençler Sabah Namazında Buluştu

Gençler Sabah Namazında Buluştu

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karapınar Temsilciliği üyeleri gençleri sabah namazında bir araya getirdi.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karapınar Temsilciliği üyeleri gençleri sabah namazında bir araya getirdi.


"Saban namazında buluşuyoruz" sloganıyla sabah namazında bir araya gelen gençler, sabah namazını Hacı İsa Camii'nde kıldı.

TÜGVA Karapınar Temsilcisi Rasih Doğan, gençlerin manevi duygularının pekişmesi ve en önemli kulluk sorumluluğunun en başında yer alan namazla buluşmasını sağlamak amacıyla sabah namazı buluşmasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.


Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı sonrasında camii cemaati ile hep birlikte kahvaltı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:39 Kaynak: AA

Sabah, Karapınar, Güncel
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