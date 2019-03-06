Son Dakika Haberleri: Gençler Sağlık Turizmine Kazandırılacak

Gençler Sağlık Turizmine Kazandırılacak

1 saat önce

Genç Sağlık Turizmi Derneği, "Sağlık Turizmine Gençlik Aşısı" sloganıyla çıktığı yola eğitimleriyle devam ediyor. Sektöre ilgi duyan gençleri kazanmayı hedefleyen dernek, 8-13 Nisan'da "Sağlık Turizmi Süreç Yönetimi" konusunda eğitim verecek.

Gençler Sağlık Turizmine Kazandırılacak, System.String[]

Sağlık Turizmini Gençlere Aktaracağız

Genç Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Karakuş, gençlerin dinamizmi, kararlılığı ve azmi ile sağlık turizmi sektörünün istenilen seviyeye gelmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Karakuş, "Genç Sağlık Turizmi Derneğinin ana amacı gençlerin sektörde yer almalarını sağlayarak onların enerjisinden faydalanabilmek. Bu alanı gençlerimize tanıtmak amacıyla 'Sağlık Turizmi Süreç Yönetimi' konusunda eğitim vereceğiz. Konusunda deneyimli hocaların vereceği eğitimde her türlü sorular en açık şekilde cevaplanacak. Lisans öğrencilerine özel yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu sayede daha üniversite sıralarında sektöre fazla genç beyin kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Devlet Destekleri Üzerinde Durulacak

Sağlık turizminde devlet desteklerinin önemli olduğuna dikkat çeken Ercan Karakuş, özellikle bu konu üzerinde durulacağını söyledi. Karakuş, "Ticaret Bakanlığının bu sektörde hayati destekleri bulunuyor. Biz de gençlerimizi ve katılımcılarımızı bu konuda bilinçlendirerek sektöre yön vermek istiyoruz. Sağlık turizminde merak ettiğiniz her konu bu eğitim içerisinde mevcut olacak. Bunun dışında eğitim sırasında konuşulacak konular arasında Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık Hukuku, Hastanelerde Sağlık Turizmi Yapılanması, Aracı Kurumlar gibi başlıklar bulunuyor. Eğitimimiz Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu koordinatörlüğünde gerçekleşecek. Katılımcılara eğitim sonunda sertifika vereceğiz. Eğitimimize katılanlara sektöre yönelik sınırsız danışmanlık vermeye devam edeceğiz. Daha ayrıntılı bilgiye gencsaglikturizmi@gmail.com adresine mail atarak ulaşabilirler" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05 Kaynak: Bültenler

Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:26:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler Sağlık Turizmine Kazandırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]