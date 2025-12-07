Gençlerbirliği 1-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanattan Niang'ın topuk pasıyla ceza alanına sokulan Göktan, çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.
27. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu Thalisson ceza yayına doğru çıkardı. Pereira'nın gelişine sert şutunda top dışarı çıktı.
28. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Pedro Pereira, ceza sahasına koşu yapan Oğulcan'a pasını aktardı. Oğulcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi
Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zan Zuzek, Dimitrios Goutas, Göktan Gürpüz, Pedro Pereira, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Mbaye Niang, Oğulcan Ülgün, Tongya
Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Enzo Roco, Claudio Kranevitter, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Marius Tresor Doh, David Fofana, Muhammed Kadıoğlu, Ricardo Esgaio, Serginho
Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Nikoloz Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Andre Gray, Ali Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Gol: Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Marius Tresor Doh (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği) - ANKARA
