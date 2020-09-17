Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan skandal icraat

özel açıklamalarda bulundu. Mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirten Arif Ölmez, "Rahmetli İlhan Cavcav'ın ruhunu yok etmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim. Alınan kararlarla ilgili kendimin görevden alınmasına dahi imza attım ama kulübü batağa atmaya çalışanlarla, kulübü batırmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Beni bugün başkan vekili görevinden operasyonla alanlar, sanmasınlar ki Arif Ölmez istifa edecek. Asla istifa etmeyeceğim. Söylediğim gibi kulübü batağa götürmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.