Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez çalıştı
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez çalıştı

Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez çalıştı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez çalıştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde sahada ekibiyle bir araya gelen Hamzaoğlu, kısa bir süre futbolcularla konuştu.

İdmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Oyunun bir bölümüne Hamza Hamzaoğlu da katılırken, çalışma taktik antrenmanla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılıklarını Fuat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman ve kaleci antrenörü Metin Mert yapacak.

İttifak Holding Konyaspor ile Gençlerbirliği'nin yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağı maç, saat 15.00'te başlayacak. Maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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