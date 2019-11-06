Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, top kapma oyunu ile devam etti.

Gençlerbirliği, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, top kapma oyunu ile devam etti.


Çalışma, dar alanda taktik çift kale maçla sona erdi.


Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Kayserispor, Beştepe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:19 
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