Gençlerbirliği, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
6 saat önce
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, top kapma oyunu ile devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, top kapma oyunu ile devam etti.
Çalışma, dar alanda taktik çift kale maçla sona erdi.
Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:19
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