Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.

Yaklaşık 1 saat süren idman, son bölümdeki dört kaleli maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, Konyaspor, 22 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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