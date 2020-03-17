Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması, 22 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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