Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:03 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra aerobik koşu ve core çalışması gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, idmanın ikinci bölümünde ise dayanıklılık çalışması yaptı.
Gençlerbirliği, 7 Temmuz'da başlayacak Erzurum
kampına kadar hazırlıklarını başkentte sürdürecek.
Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki!
BB Erzurumspor, Mickael Pote ile anlaştı
Selçuk Şahin'in hamile eşi aşerdi: Tam 1 saat yol gittik
Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Kulübü izin verdi