Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra aerobik koşu ve core çalışması gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, idmanın ikinci bölümünde ise dayanıklılık çalışması yaptı.
Gençlerbirliği, 7 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampına kadar hazırlıklarını başkentte sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:03 Kaynak: AA
Spor
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