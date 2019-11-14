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Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne ziyaret

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü Kulübünde başkanlığa seçilen Fatih Mert'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne ziyaret, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü Kulübünde başkanlığa seçilen Fatih Mert'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Cavcav, Mert'e sarı-lacivert çiçek takdim ederek "hayırlı olsun" temennisini iletti.

Cavcav ayrıca, iki dost kulübün zor süreçleri atlatıp bir an önce ligde layık olduğu yerlere geleceğine inandığını söyledi.


Sarı-lacivertli kulübün 31 Ekim Perşembe günü yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Mert de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara'nın iki güzide kulübünün her zaman ligde en iyi yerleri hak ettiğini aktardı.

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği kulüplerinin başkan ve yöneticileri, ziyaretin ardından fotoğraf çektirdi.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Fatih Mert, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:33 Kaynak: AA
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