Gençlerbirliği'nden Ousmane Diabate İmzası

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 18 yaşındaki Gineli futbolcu Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Başkent ekibi, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıkan Diabate ile profesyonel sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans bilgilerine göre ön liberoda görev yapan genç futbolcu, 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.