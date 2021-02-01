Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ilk antrenmanına çıktı
01.02.2021 16:57
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-siyahlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.
Duran top çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
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