Gençlerbirliği'nin Yenilmezlik Serisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği'nin Yenilmezlik Serisi

19.01.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haydar Arda Çakmak yönetimindeki Gençlerbirliği, lig ve kupada 6 maçta mağlup olmadı.

Gençlerbirliği, Haydar Arda Çakmak'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından lig ve kupada çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Başkent temsilcisi, 6 Aralık 2025'teki olağanüstü genel kurulda göreve gelen ve 17 Ocak'taki kongrede güven tazeleyen Haydar Arda Çakmak yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Kasımpaşa ile 0-0, Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bodrum FK'yi 3-2 ve Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, bu 6 maçlık yenilmezlik serisinde toplamda 12 gol atıp 6 gol yedi.

Eryaman'daki başarı

Süper Lig'de 19 puanla 11. sırada yer alan Gençlerbirliği, bu 19 puanın 14'ünü taraftarı önünde çıktığı maçlarda elde etti.

Bu sezon Eryaman Stadyumu'ndaki performansıyla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, evinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Metin Diyadin etkisi

Başkent ekibi, 16 Aralık 2025'te göreve gelen teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde lig ve kupada mağlubiyet yaşamadı.

Gençlerbirliği, Diyadin döneminde lig ve kupada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken bu maçlarda rakip filelere 9 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

Başkentin yükselen yıldızı

Gençlerbirliği'nin 26 yaşındaki Malili forveti Sekou Koita, son haftalarda başarılı bir grafik çizdi.

Koita, ligdeki son 4 maçın 3'ünde gol atarak başkent ekibinin yükselişinde önemli rol aldı.

Malili forvet, Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarında ağları birer kez havalandırdı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin Yenilmezlik Serisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:42:58. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nin Yenilmezlik Serisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.