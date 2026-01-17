Gençlerbirliği Samsunspor'a Hazır - Son Dakika
Gençlerbirliği Samsunspor'a Hazır

Gençlerbirliği Samsunspor\'a Hazır
17.01.2026 22:37
Gençlerbirliği, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı, eksik oyuncu yok. Down sendromlu çocuklarla etkinlik.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Top kapma oyunu taktik çalışmayla devam eden idman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent temsilcisinde Samsunspor maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan, bugünkü olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Haydar Arda Çakmak ile yönetim kurulu üyeleri, antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaptı. Toplantıda, kulübün sportif başarılarını artırmak ve hedeflenen üst sıralara tırmanmak için yeni dönemde gereken tüm desteğin verileceği vurgulandı.

Gençlerbirliği kapılarını "özel" misafirlerine açtı

Kırmızı-siyahlı kulüp, down sendromlu çocukları tesislerinde ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez'in down sendromlu çocuklara eğitim bursu yaratabilmek amacıyla farkındalık koşusu şeklinde başlayan süreç, çocukların sahada futbolcularla buluştuğu keyifli bir etkinliğe dönüştü.

Çocuklar, sahada futbolcularla top oynadı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Samsunspor'a Hazır - Son Dakika

SON DAKİKA: Gençlerbirliği Samsunspor'a Hazır - Son Dakika
