Son Dakika Haberleri: Gençlerden örnek davranış
Son Dakika Güncel Haber

Gençlerden örnek davranış

3 saat önce

Manyas ilçesinin kırsal Hamamlı Mahallesi gençleri mahallelerinde bulunan tarihi okulu ve çevresini temizlediler.

Gençlerden örnek davranış, System.String[]
Manyas ilçesinin kırsal Hamamlı Mahallesi gençleri mahallelerinde bulunan tarihi okulu ve çevresini temizlediler.

Mimari yapısı ile birçok kişinin dikkatini çeken tarihi ilkokul 1937 yılında eğitim, öğretime açıldığında ilçede eğitime açılan bir-kaç okuldan biriydi. Öğrenci yetersizliğinden dolayı geçtiğimiz yıllar da eğitim-öğretime kapanan okul binası, geçtiğimiz yıllar da o okulun eski öğrencilerinden olan emekli öğretmen Mustafa Hasırcı'nın öncülüğünde kurulan bir dernek ve aynı okuldan mezun iyilikseverlerin katkılarıyla boyandı ve çatısı onarıldı.

Mahalle muhtarı İsmail Omay, "Biz de kaybolmaya yüz tutmuş imece geleneğini canlı tutarak mahallemiz gençleriyle birlikte okulumuzun dış ve bahçe temizliğini yaptık. Bu okulda annelerimiz, babalarımız eğitim görmüşler, bu eğitim yuvası şu anda her ne kadar eğitim vermese de bir tarihi geçmişi var, binamıza sahip çıkmak durumundayız, biz de öyle yaptık" dedi. - BALIKESİR
Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Valilikten sel açıklaması: 7 kişi kayıp ihbarı var Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:22:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerden örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]