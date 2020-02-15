Gençlerden, yaşlı büyüklerine ziyaret - Son Dakika

Gençlerden, yaşlı büyüklerine ziyaret
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DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi gönülleri gençleri 14 şubat sevgililer günü nedeni ile Saniye ve Sefer Çiftçi, çiftini ziyaret ederek mutluluğun sırrı üzerine sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi gönülleri gençleri 14 şubat sevgililer günü nedeni ile Saniye ve Sefer Çiftçi, çiftini ziyaret ederek mutluluğun sırrı üzerine sohbet etti.
Düzce'de birbirinden farklı aktiviteler yaparak gençlerin uğrak noktası olan Düzce Gençlik Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Her farklı günde yapılan aktivitelere bir yenisini daha ekleyen Düzce Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri 14 Şubat Sevgililer günü nedeni ile belirlenen Saniye ve Sefer Çiftçi ailesini ziyaret etti. Mutluluğun sırrını soran gençlere yıllardır evli olan çift sevgi, saygı ve sabır gibi değerleri katılımcılara aktardı. - DÜZCE
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