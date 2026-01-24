Gençlere Havacılık Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gençlere Havacılık Sevgisi Aşılanıyor

24.01.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THK'nın 'Genç Kanatlar' topluluğu, gençlere havacılığı tanıtıp, teknik ve sosyal gelişim sağlıyor.

Türk Hava Kurumu'nun (THK), genç nesillere havacılık sevgisini aşılamak üzere oluşturduğu "Genç Kanatlar" pilot topluluğu, Türkiye'nin dört bir yanında gençlerin gökyüzüne uzanan yolculuğuna rehberlik ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1925 yılında Türkiye'de havacılığı sevdirme misyonuyla Atatürk tarafından kurulan THK, bu amaçla genç nesillere havacılık sevgisini aşılamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Bu misyonun önemli bir parçası olarak 2008'de ortaya çıkan "Genç Kanatlar" topluluğu, bugüne kadar 12-20 yaş aralığındaki 2 binden fazla genci çatısı altında toplarken, halihazırda Türkiye genelinde 20 şubede faaliyet gösteriyor. Genç Kanatlar, gençlere havacılığı tanıtmak, onları bu alanda bilinçlendirmek, aynı zamanda sosyal, kültürel ve teknik anlamda gelişimlerine katkı vermek hedefiyle faaliyet gösteriyor. Gençlerin, teknik ve sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyacak şekilde çeşitlendirilen topluluk faaliyetleri arasında havacılık eğitimlerinden yarışmalara, sosyal sorumluluktan kariyer gelişimine kadar çeşitli başlıklar yer alıyor.

Havacılık eğitimlerinde gençler, model uçak, insansız hava aracı (İHA), planör ve balon yapım kurslarının yanı sıra teknik bilgi ve pratik deneyim de kazanıyor. Öte yandan, modern uçuş simülatörleri ve VR teknolojileriyle gençler, pilotaj deneyimini yakından yaşama fırsatı buluyor. TEKNOFEST'te de yer alan gençler, İHA yarışmalarına katılırken, farklı mühendislik projeleri de geliştiriyor. Burada edinilen deneyimler sayesinde, üyelerine takım çalışması, liderlik, teknik bilgi, ulusal ve uluslararası ağlar kurma imkanı da tanıyan topluluk, gençlerin gökyüzüne uzanan yolculuğunda rehber görevi görüyor.

"Bağımlılıkların azaltılmasına destek oluyoruz"

Genç Kanatlar topluluğundan Eray Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır topluluğa üye olduğunu söyledi. Havacılığa büyük ilgi duyduğunu belirten Yılmaz, en çok model uçak kısmının dikkatini çektiğini ifade etti. Burada, havacılıkla ilgili konularda bilgi sahibi olmayanların, merak ettiklerini öğrenebildiğini anlatan Yılmaz, "TEKNOFEST takımları bizlere gelerek kendilerini daha fazla geliştirebiliyor, hem de THK'nın sağladığı avantajlardan faydalanabiliyorlar. Genç Kanatlar sosyal bir topluluk, dolayısıyla gençler arasındaki bağımlılıkların azaltılmasına da destek oluyoruz." dedi.

Ufuk Arda Ceylan da ilgi duyduğu havacılıkla ilgili bir sosyal ortam aradığı dönemde, Genç Kanatlar'ı keşfettiğini dile getirdi. Sosyal medyada, THK Genç Kanatlar ile karşılaştığını ve hemen üyelik sürecini tamamladığını bildiren Ceylan, "Burada, yeni bir çevre ve yetkinlikler kazandım. THK'nın bize sunduğu imkanlardan da yararlanarak, havacılık sevdamı bir boyut ileri taşıdım. Havacılığa ilgi duyuyorsanız, bu topluluk sizin için birebir olabilir. Özellikle, lise son sınıf arkadaşlarımız için Genç Kanatlar çalışma ve sosyal aktivite olarak çok güzel bir ortam sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Lise son sınıf öğrencisi Aleyna Meral de 2 yıl önce Genç Kanatlar'a katıldığını kaydetti. Havacılık anlamında gerek sosyalleşmek, gerek kendisine bir şeyler katmak için THK'nın kendisine çok iyi geldiğini anlatan Meral, "THK 16 uçağında ben birazcık stajyer olarak çalıştım denilebilir. Arkadaşlarımın projeyi geliştirdiği dönemde, projenin nasıl geliştirildiğine dair süreci izleme fırsatı buldum. Bu anlamda, ilgimizi ve deneyimimizi artırdığımız, ekibimiz için de çok eğlenceli geçen bir süreç yaşadık. Bu sene üniversite sınavına gireceğim. Havacılık, uzay ya da havacılıkta çalışabileceğim daha genel mühendislikler hedefliyorum." diye konuştu.

"Genç Kanatlar'a ücretsiz üye olunabiliyor"

Ömer Yarar da pandemi döneminde topluluğa üye olduğunu dile getirerek, THK'yı arayarak Genç Kanatlar'a nasıl üye olunabileceğini öğrendiğini söyledi.

Çeşitli havacılık eğitimleri, festivaller, müze gezileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yarar, "Böylece, kendimize havacılığı seven insanlarla dolu bir çevre edinmiş oluyoruz. Liseden bu yana, çok fazla havacılıkla uğraşan teknisyen, pilot ve mühendisle tanıştım. Evlerinde sıkılan arkadaşlara tavsiyem, Genç Kanatlar'a katılın. Burada herkes havacılığı çok seviyor." değerlendirmesini yaptı.

Berra Dursun da en yakın THK şubesine gidip topluluğa ücretsiz katılmanın mümkün olduğunu, kendisinin de 2 yıldır Genç Kanatlar'a üye olduğunu belirtti.

Genç Kanat olduktan sonra ilgi alanlarının değiştiğini vurgulayan Dursun, "Havacılık insana çok fazla şey katıyor. Arkadaşlarıma, hayallerinin peşinden gitmelerini ve asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Okuduğunuz bölüm belki ilgi alanınızın dışında olabilir ama burada hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençlere Havacılık Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:28:08. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlere Havacılık Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.