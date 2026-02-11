Gençlere Ödül ve Sertifika Töreni - Son Dakika
Gençlere Ödül ve Sertifika Töreni

Gençlere Ödül ve Sertifika Töreni
11.02.2026 13:35
TİKAV, 250'den fazla gencin katıldığı ödül töreniyle bireysel gelişimlerini taçlandırdı.

Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda sürdürülen Uluslararası Gençlik Ödül Programı kapsamında "26. Ulusal Gümüş Ödül Töreni" ile "7. Ulusal Bağımsız Katılımcılar Bronz ve Gümüş Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyada 130'dan fazla ülkede 13 milyondan fazla gence ulaşan ve "The Duke of Edinburgh's International Award" adıyla bilinen Uluslararası Gençlik Ödül Programı, Türkiye'de TİKAV koordinasyonunda yürütülüyor.

Program kapsamında gerçekleştirilen "26. Ulusal Gümüş Ödül Töreni" ile "7. Ulusal Bağımsız Katılımcılar Bronz ve Gümüş Ödül Töreni", Türkiye'nin farklı illerindeki 19 ayrı ödül merkezinden gelen 250'nin üzerinde genç katılımcıyla çok sayıda gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Gönüllü bireysel gelişim programı kapsamında 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenen törende, katılımcılara sertifika ve rozetleri TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TİKAV Onursal Başkanı Hamdi Akın tarafından takdim edildi.

Sürdürülebilir refahın ekonominin yanı sıra insana ve topluma yatırımla mümkün olduğunu benimseyen Akfen Holding, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini Akın Ailesi tarafından 1999'da kurulan TİKAV bünyesinde yürütüyor.

Dünyada çeşitli ülkelerde "The Duke of Edinburgh's International Award" adıyla yürütülen program, holdingin desteğiyle Türkiye'de, TİKAV temsilinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Program, 14-24 yaş aralığındaki gençlerin bireysel gelişimine katkıda bulunarak, onların sosyal becerilerini geliştirmelerine, öz disiplin kazanmalarına ve liderlik yeteneklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar dünyada 130'u aşkın ülkede 13 milyondan fazla, Türkiye'de ise 21 bini aşkın gence ulaşan program, gençlere öz güven aşılamanın yanı sıra, onların kişisel ve toplumsal sorumluluklarını geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

Türkiye'de 181 aktif Ödül Merkezi, yaklaşık 1000 gönüllü ödül lideri ve 5 bin 755 aktif katılımcıyla faaliyet gösteren program, yeni dönem için gençleri bekliyor.

"Gençlerin hayata karşı duruşlarıyla da güçlenmeleri çok kıymetli"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TİKAV Onursal Başkanı Hamdi Akın, gençlerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, sorumluluk alma becerileri, topluma katkıları ve hayata karşı duruşlarıyla da güçlenmelerini çok kıymetli bulduklarını belirterek, "Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, gençlere potansiyellerini keşfetmeleri için alan açan, uzun vadeli ve anlamlı bir yolculuk sunuyor." ifadesini kullandı.

Görünen tablonun, geleceğe dair umutlarını daha da güçlendirdiğini vurgulayan Akın, emek veren gençleri tebrik ederek, attıkları her adımda yollarının açık olmasını diledi.

Uluslararası Gençlik Ödülü Programı Ulusal Koordinatörü Nilüfer Yılmaz da programın, gençlerin kendi potansiyellerini keşfettikleri, konfor alanlarından cesaretle çıkarak kendilerini ileriye taşıdıkları kişisel yolculuk olduğuna işaret etti.

Her adımda farkındalık artacağını, özgüvenin güçleneceğini ve her gencin kendi hikayesini yazmaya başlayacağını kaydeden Yılmaz, "Bu törende ise, farklı şehirlerden gelen gençlerimizle, bu yolculuk boyunca gösterdikleri emeklerin karşılığını taçlandırmak için bir araya geldik. Hepsini yürekten tebrik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençlere Ödül ve Sertifika Töreni - Son Dakika

SON DAKİKA: Gençlere Ödül ve Sertifika Töreni
