Gençlerin sabah namazı buluşması - Son Dakika

Kilis'te, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Nurettin Acembaba Camiinde İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Şube Müdürü Mustafa Şimşek, Gençlik Koordinatörü Fadıl Akkuş ve gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Sabah namazı buluşmalarında, programına katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, gençlikte yapılan ibadetin önemini ve cemaatle namaz kılmanın fazileti üzerine önemli bir sohbet gerçekleştirdi. - KİLİS