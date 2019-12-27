Şair ve yazar Ali Ural, Hazreti Peygamberin gençlere verdiği önemi örneklerle anlatarak, şöyle konuştu: "Bizim gençlerle olan irtibatımız, bizim gençlerle olan ilişkimiz kalbe dokunma işidir. Kendi binamıza taş taşısınlar diye değil, onlar ilahi binaları ve manevi yapıları inşa etsinler diye gençlerle irtibat kurmak durumundayız."



Açılış konuşmasında Mehmet Doğan'ın "edebiyatın gençleştirdiğini" söylediğini anımsatan Ural, "Doğrudur, yazan insan gençleşir. Fakat burada da sınırlı kalmıyor, bu gençleşme yazıda, edebiyatta hayatı tazeliyor, gençleştiriyor, eserleri yıkılmaktan koruyor, hayatı diri tutuyor." ifadesini kullandı.



Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nin dev bir eser olduğunu belirten Ural, "Süleymaniye Camisi'ni koruyan, onun yanı başında bir başka dev eser daha var. Kelimeler korur mu, korur. Yahya Kemal, 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı' şiirini yazdığı için Süleymaniye Cami ebedileşmiştir." diye konuştu.



Ural, edebiyatçının yer yüzünde elini dokunduğu yerlerde bir diriliş oluştuğunu ifade ederek, "Edebiyatın gençleştirme ve tazeleme gücü her zaman başaktır, öndedir, devlet adamlarının da ilgisini çekmiştir. En büyük komutanlar ister ki yanlarında kazandıkları savaşı anlatan bir şair bulunsun." değerlendirmesini yaptı.



Gençlerle birlikte çalıştığını fakat onlara hak etmedikleri yanlış bir öz güven pompalamanın yanlış olduğunu dile getiren Ural, bilgi, deneyim ve maharet sahibi olmadan pompalanan bir öz güvenin ancak küstah insanlar oluşturacağını sözlerine ekledi.