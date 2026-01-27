Gençlik Kış Kulübü'nde Fen Etkinliği - Son Dakika
Gençlik Kış Kulübü'nde Fen Etkinliği

Gençlik Kış Kulübü'nde Fen Etkinliği
27.01.2026 10:28
Salıpazarı Gençlik Merkezinde fen etkinliği yapıldı, gençler bilimsel düşünme becerilerini geliştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Salıpazarı Gençlik Merkezinde fen etkinliği gerçekleştirildi.

Fen bilgisi öğretmeni Tuğba Duman rehberliğinde yapılan etkinliklerde, öğretmenler ve gençler uygulamalı çalışmalara katıldı.

Günlük yaşamla ilişkilendirilen deneyler sayesinde katılımcılar bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik yaklaşım becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinliklerin temel hedefinin gençlerin merak duygusunu artırmak, öğrenmeyi kalıcı hale getirmek ve bilim ile teknolojiye ilgiyi güçlendirmek olduğu belirtildi.

Gençlik Merkezi yetkilileri, ara tatil süresince gençlere yönelik sportif, sanatsal, eğitsel ve kültürel birçok faaliyetin planlandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Gençlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

