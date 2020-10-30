Gençlik Spor İlçe Müdürü Güzel, Köy okulunu ziyaret etti - Son Dakika

Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Prebat köy okulunu ziyaret etti.

Okul dışı zamanlarında bağımlılık ve zararlı ideolojilerle mücadele kapsamında kurulan ve adından sürekli söz ettiren 15 branşta faaliyetlerine devam eden Eleşkirt spor futbol takımının antrenörü Harun Bozbağ'ın daveti üzerine Eleşkirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sabahattin Güzel davete icabet ederek görev yaptığı okulu ziyaret ederek öğrenciler okulun sportif anlamda çalışmalarını devam ettirebilmesi adına çeşitli spor malzemeleri hediye etti.

Müdür Güzel burada yaptığı açıklamada, "Eleşkirt ilçemizde gençlik faaliyetlerimizi bir çok alanda devam ettiriyoruz. Başarılı ilçe gençliğine olumlu anlamda hizmet eden,öğretmenlik mesleğinin yanında kalan zamanlarını ilçe futbol takımında antrenörlük yaparak fedakarca çalışan öğretmen arkadaşımızı,antrenörümüzü ziyaret ettik. Okulunda da gençler için yaptığı çalışmalara şahitlik ettik. Bizde gençlik spor müdürlüğü olarak köy okulumun çalışmalarına destek olması adına bir çok dalda etkinliklerini devam edebilmeleri adına spor malzemeleri getirdik. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü olarak çeşitli branşlarda faaliyet gösteren okullarımızda bu şekilde başarılı çalışmalar içinde olan öğretmen arkadaşlarımızı ziyaretlerimiz devam ederek malzeme desteğinde bulunmaya devam edeceğiz." dedi. - AĞRI