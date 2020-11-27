Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Karabük'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Sinan Aksu ve İhsan Selim Baydaş Karabük'te bir takım incelemelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi üzerindeki yerleşkede inşaatı devam eden 1000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunan Bakan Yardımcıları Sinan Aksu ve İhsan Selim Baydaş yurt inşaatı hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den bilgiler aldı.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda Eğitime Destek Platformu (EDP) Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na da katılan Aksu ve Baydaş, kurumların konu ile ilgili çalışmaları hakkında ayrı ayrı bilgiler aldı.

Taşkent ve Asiye Hatun Yurt Müdürlükleri ve Özel Ensar Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nu da ziyarette bulunan Aksu ve Baydaş, yurtta kalan yabancı öğrencilerle ve yurt personelleri ile sohbet etti. Aksu ve Baydaş, İl Müdürü Coşkun Güven'e ve personellere emeklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyip Karabük'ten ayrıldı.

(İHA)