Gençosman Killik: Oturduğu Koltuğu Borçlu Olduğu Kişinin Adını Silmek İçin Havalimanını Yıkmaya Çalışan Zihniyetin Sonu Gelmiştir

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Anıtkabir'e yaptıkları yürüyüşün ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Oturduğu koltuğu borçlu olduğu kişinin adını silmek için İstanbul'un en kullanışlı havalimanını yıkmaya çalışan zihniyetin sonu gelmiştir" dedi.

CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüşe Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, yürüyüş ardından Gençosman Killik ve CHP'nin genlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile birlikte CHP otobüsünün üstüne çıktı.

Yürüyüşe katılan CHP'li gençlere seslenen Gençosman Killik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten korkulduğu için tarihten adının silinmeye çalışıldığını belirterek, "Ne yaparsanız yapın, O'nu kalbimizden silemeyeceksiniz" dedi.

Killik, Atatürk'ün yolundan gittiklerini söyleyerek, "İktidarda 20'nci yılını dolduran AK Parti, artık yaşlı bir iktidar. Ne ülkeye ne de biz gençlere söyleyecek yeni bir sözleri kalmadı. Buradan tekrar sesleniyoruz; önümüzdeki ilke seçim, gençlerin dönüştürücü gücünün sandığa damga vurduğu seçim olacaktır" diye konuştu.

"OTURDUĞU KOLTUĞU BORÇLU OLDUĞU KİŞİNİN ADINI SİLMEK İÇİN İSTANBUL'UN EN KULLANIŞLI HAVALİMANINI YIKMAYA ÇALIŞAN ZİHNİYETİN SONU GELMİŞTİR"

Yeni bir iktidarı gençlerle birlikte kuracaklarını vurgulayan Killik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Oturduğu koltuğu borçlu olduğu kişinin adını silmek için İstanbul'un en kullanışlı havalimanını yıkmaya çalışan zihniyetin sonu gelmiştir" dedi.

"GENÇLER BU ÜLKEDEN KAÇMAK DEĞİL KALMAK İSTEYECEK"

Killik'in konuşması sırasında gençler, "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" diye slogan attı. Killik, gençlerin parası ve pasaportu itibarlı ülkenin vatandaşı olacaklarını belirterek, "Bu ülkenin gençleri bu ülkeden kaçmak değil kalmak isteyecekler" diye konuştu.