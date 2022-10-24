Türkiye'de yetişen bu mantar türü insanı saatler içerisinde öldürebiliyor

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Türkiye geniş coğrafyasıyla dünya bilimine en çok hizmet eden ülkeler arasında yer alıyor. Hem hayvan hem de bitki çeşitliliğiyle öne çıkan Türkiye'de çok zehirli bitki türleri de var.

ONLARDAN BİRİ EKŞİ MEMET

Bu zehirli bitkilerden biri de "Ekşi memet" adıyla bilinen mantar türü. "Kuzugöbeği ebesi, Yalancı kuzugöbeği" gibi adlarla da anılan ekşi memet, son derece tehlikeli olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜRSENİZ SAKIN YAKLAŞMAYIN

Ekşi memet, beyin organına benzeyen bir yapısıyla karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, son derece öldürücü olabileceğini belirttiği ekşi memet'in kesinlikle yenilmemesi gerektiğini ifade ediyor.