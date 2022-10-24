Türkiye geniş coğrafyasıyla dünya bilimine en çok hizmet eden ülkeler arasında yer alıyor. Hem hayvan hem de bitki çeşitliliğiyle öne çıkan Türkiye'de çok zehirli bitki türleri de var.
Bu zehirli bitkilerden biri de "Ekşi memet" adıyla bilinen mantar türü. "Kuzugöbeği ebesi, Yalancı kuzugöbeği" gibi adlarla da anılan ekşi memet, son derece tehlikeli olarak değerlendiriliyor.
Ekşi memet, beyin organına benzeyen bir yapısıyla karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, son derece öldürücü olabileceğini belirttiği ekşi memet'in kesinlikle yenilmemesi gerektiğini ifade ediyor.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'de yetişen bu mantar türü insanı saatler içerisinde öldürebiliyor - Son Dakika