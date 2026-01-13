ABD'nin Georgia eyaletindeki bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Davisboro kentindeki Washington Eyalet Hapishanesi'nde, önceki gün ziyaret saatlerinde mahkumlar arasında kavga çıktığı bildirildi. Yetkililer, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kavganın çıkış nedeni veya yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmazken, hapishanede kontrolün sağlandığı kaydedildi.
Georgia Hapishanesinde Kavga: 3 Ölü, 12 Yaralı
