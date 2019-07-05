Son Dakika Haberleri: GERÇEK MADRID'İN LALİGA'NIN 2019-20 SEZONU İÇİN EN ÖNEMLİ BESLEME
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GERÇEK MADRID'İN LALİGA'NIN 2019-20 SEZONU İÇİN EN ÖNEMLİ BESLEME

1 saat önce

Real Madrid'in LaLiga'nın 2019-20 sezonu için en önemli fikstürünü keşfedin. Los Blancos'un sezonun ilk ve son maçının yanı sıra uzun süredir rakipleri olan FC Barcelona ve Atlético de Madrid'e karşı hem Santiago Bernabéu'da hem de evden uzakta çatışmalar.

Real Madrid'in LaLiga'nın 2019-20 sezonu için en önemli fikstürünü keşfedin. Los Blancos'un sezonun ilk ve son maçının yanı sıra uzun süredir rakipleri olan FC Barcelona ve Atlético de Madrid'e karşı hem Santiago Bernabéu'da hem de evden uzakta çatışmalar.
GERÇEK MADRID'İN LALİGA'NIN 2019-20 SEZONU İÇİN EN ÖNEMLİ BESLEME
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:05 
Real Madrid, Barcelona, Madrid, Spor
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