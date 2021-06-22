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Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu - Son Dakika

Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu

22.06.2021 11:46

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan öğrenci, bir kripto paraya yaptığı 20 dolarlık yatırımın 1.2 trilyon dolar olduğunu fark etti. Önce şaşırıp ardından sevinen genç, parayı soğuk cüzdana atmak isterken acı gerçekle yüzleşti. Kripto para borsası, söz konusu durumun sistemsel bir hatadan kaynaklandığını kaydetti. 20 yaşındaki öğrenci kağıt üstünde de olsa bir günlüğüne dünyanın en zengin insanı oldu.

ABD, bir gecede 1,2 trilyon dolar kazanan 20 yaşındaki öğrenciyi konuşuyor. ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan hemşirelik öğrencisi Christopher Williamson, geçtiğimiz günlerde bütçesinden bir miktar ayırıp bir kripto paraya yatırım yaptı. Williamson'ın 20 dolar yatırdığı az bilinen bir coin olan Rocket Bunny genç adama hayatının şokunu yaşattı.

BİR GECEDE DÜNYANIN ENZENGİN İNSANI OLDU

Sabah uyandığında coin'i satın aldığı uygulama üzerinden yatırımını takip eden Williamson bir gecede yaklaşık 1.2 trilyon dolar kazandığını gördü. Başka bir deyişle Williamson'ın yatırımı bir gecede yaklaşık 60 milyar katlandı. Williamson, kağıt üstünde de olsa bir gecede dünyanın en zengin insanı oldu.

20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı

Ülke basınına konuşan öğrenci yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Önce hala rüyada olduğumu düşündüm ve telefonumu tekrar yerine bıraktım. Sonra rüya görmediğimi anladım ve telefonumu tekrar elime alıp kontrol ettim. Daha sonra yatağımdan düştüm."

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak 20 yaşındaki öğrencinin sevinci kısa sürdü. Hürriyet'te yer alan habere göre, Williamson, kripto servetini başka bir dijital cüzdana taşımaya çalıştığında, acı gerçeği öğrendi. Söz konusu fiyat artışının sistemdeki bir hata nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada bu durumun bir sistem hatası olduğu vurgulandı ve Williamson'ın bakiyesinin düzeltileceğinin altı çizildi.

Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu

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Son Dakika Ekonomi Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu - Son Dakika Ekonomi


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