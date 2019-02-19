Son Dakika Haberleri: Gercüş'te 60 Hayvan Telef Oldu

Gercüş'te 60 Hayvan Telef Oldu

11 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 60 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gercüş'te 60 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 60 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gercüş'e bağlı Yakıtlı köyünde yaklaşık 15 gün önce hayvanlar arasında salgın bir hastalık ortaya çıktı. Hastalık yüzünden 60 küçükbaş hayvan telef oldu. Köylüler, yetkililerden yardım istedi. Köylülerden Hasan Güneş, "15 gün önce bu hastalık ortaya çıktı ve hastalığın ne olduğunu bilmiyoruz. 45 yaşına gelmişim ve böyle bir hastalığa denk gelmedim. Bu hastalık böyle devam ederse bütün hayvanlarımız ölecek" dedi. Güneş, yetkililere seslenerek yardım istedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

Batman, Gercüş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor Yargıtay'dan Emsal Karar: Genel Cerrah Estetik Yapamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:32:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te 60 Hayvan Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]