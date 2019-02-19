Gercüş'te 60 Hayvan Telef Oldu
11 dakika önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 60 küçükbaş hayvan telef oldu.
Batman'ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 60 küçükbaş hayvan telef oldu.
Gercüş'e bağlı Yakıtlı köyünde yaklaşık 15 gün önce hayvanlar arasında salgın bir hastalık ortaya çıktı. Hastalık yüzünden 60 küçükbaş hayvan telef oldu. Köylüler, yetkililerden yardım istedi. Köylülerden Hasan Güneş, "15 gün önce bu hastalık ortaya çıktı ve hastalığın ne olduğunu bilmiyoruz. 45 yaşına gelmişim ve böyle bir hastalığa denk gelmedim. Bu hastalık böyle devam ederse bütün hayvanlarımız ölecek" dedi. Güneş, yetkililere seslenerek yardım istedi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:21 Kaynak: İHA
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