Gerede'de çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı hizmete girdi - Son Dakika

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, belediye bünyesine çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı kazandırdıklarını söyledi.

Altar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı hibe çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte ekipmanını mevcutta bulunan araca üst yapı olarak kurdurarak vatandaşın hizmetine sundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan araçta, 4 ton temiz su haznesi, 4 ton pis su haznesi, 800 litre çamur haznesi ve 150 litre dezenfekte ünitesi kapasitesi bulunuyor. Araç, ilçede bulunan 800, 660, 400, 240 ve 220 litrelik çöp konteynerlerini yıkayacak, dezenfekte edecek, ekstra basınçlı su tabancası ile yıkama yapacak, asfaltta ve kaldırımda oluşan kir ve kötü görüntüleri özel aparatla temizleyecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Allar, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine kazandırdığımız aracımız, ilçemizde bulunan çöp konteynerlerini hem yıkayıp temizleyecek hem de dezenfekte edecek. Bunun yanı sıra zeminde oluşan kötü görüntüler de aracımızda bulunan aparat sayesinde kolayca temizlenecek. İlçemiz için gece-gündüz demeden görev başında olan temizlik işleri müdürlüğümüze ve tüm personelimize ise ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemize ve değerli hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.