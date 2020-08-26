Gerede'de ev, ahır ve samanlık yandı - Son Dakika

BOLU'nun Gerede ilçesine bağlı Asmaca köyünde çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Asmaca köyü Çalca Mahallesi'nde çıktı. Köy evinde çıkan yangın, hemen yanında bulunan ahır ve samanlığa sıçradı. Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, ahır ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.