Gerede'de kodlama kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, belediye bünyesinde hizmet veren Ramazan Dede Bilgievinde açılan ve büyük ilgi gören kodlama kursunu ziyaret etti.



Gerede Belediyesi'ne bağlı Ramazan Dede Bilgievi'nde açılan Kodlama Kursuna çocukların yoğun ilgisi sürüyor. Gerede Belediyesi tarafından benzer kursların öğrencilerin gelişimine ve eğitimine katkı sunmak için açılmaya devam edeceği öğrenildi.



Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi'nde büyük bir ilgi ile karşılanan Kodlama Kursunu ziyaret etti. Kurs öğreticisinden kurs hakkında bilgiler alan Başkan Mustafa Allar, daha sonra öğrenciler ile sohbet etti. Öğrenciler ise ilçede ilk defa düzenlenen kodlama kursundan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Başkan Allar ziyaretin sonunda öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi. - BOLU