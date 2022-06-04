Geri dönüştürülmüş 500 bin çanta ile sıfır atık kampanyasına destek - Son Dakika
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Geri dönüştürülmüş 500 bin çanta ile sıfır atık kampanyasına destek

04.06.2022 09:28
Geri dönüştürülmüş 500 bin çanta ile sıfır atık kampanyasına destek

Trendyol'dan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan sıfır atık kampanyasına destek – Trendyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve 1-7 Haziran tarihleri arasında çevre haftası boyunca farklı etkinliklerin yer alacağı sıfır...

Trendyol'dan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan sıfır atık kampanyasına destek

– Trendyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve 1-7 Haziran tarihleri arasında çevre haftası boyunca farklı etkinliklerin yer alacağı sıfır atık kampanyasına, geri dönüştürülmüş kumaştan üretilen çok kullanımlık 500 bin adet çantayı müşteri ile buluşturarak destek verdiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve 1-7 Haziran tarihleri arasında çevre haftası boyunda farklı etkinliklerin yer alacağı sıfır atık kampanyasına Trendyol da destek veriyor. Trendyol, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile geri dönüştürülmüş kumaştan üretilen çok kullanımlık 500 bin adet çantayı müşterileri ile buluşturuyor. Trendyol, sene boyunca gerçekleştireceği eğitimler ve çevre etkinlikleri ile sıfır atık konusunda 1 milyon hanede farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir bir dünya için pozitif etki yaratma odağında çalışmalarına devam eden şirket, çevre haftası etkinliklerinin yanı sıra yıl boyunca kendi iş süreçleri ve operasyonlarında da sıfır atık hedefi ile uygulamalar hayata geçiriyor.

SIFIR ATIK EĞİTİMLERİ

Trendyol, sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak amacı ile çalışanları, satıcıları ve tedarikçilerine yönelik eğitimler düzenliyor. Eğitimlerde kaynakların verimli kullanılması, geri dönüşüm ve atıkların azaltılması ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken atıkların doğru ayrıştırılmasının önemi de vurgulanıyor.

GÖNÜLLÜLER İLE ŞİLE SAHİLİ TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ

Trendyol Gönüllüleri, Dünya Çevre Günü kapsamında Şile Belediyesi iş birliği ile Şile Sahili'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe Trendyol Gönüllüleri'nin yanı sıra Şile Belediye Başkanı Sayın İlhan Ocaklı ve belediye ekipleri de katıldı. Şile Sahili'nin doğasını bozan atıklar toplanarak kategorize

edildi. Böylece Şile Sahili'ndeki atıklar kaynağında ayrıştırılarak doğaya karışması engellendi.

ÇEVRE DOSTU OFİS, DEPO, AKTARMA MERKEZİ UYGULAMALARI

Sıfır atık yaklaşımını kendi iş süreçlerinde de uygulayan şirket, oluşan tüm atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanıma gönderilmesi, bitkisel atıkların ayrıştırılarak enerji geri kazanımı için iletilmesi, aktarma merkezlerinde yağ tutucu uygulamalar gibi çalışmalarda bulunuyor. Tüm şube ve aktarma merkezlerindeki sıfır atık kutuları ile, ofis içi atıklarda ayrıştırıp geri dönüşüme gönderirken, depolarda bulunan atık pil kutularında biriken pilleri TAP Derneği'ne iletiyor. Trendyol kendi ambalajlarında da yüzde 100 geri dönüştürülebilir materyaller kullanıyor.


Geri dönüştürülmüş 500 bin çanta ile sıfır atık kampanyasına destek
Geri dönüştürülmüş 500 bin çanta ile sıfır atık kampanyasına destek
YORUMLAR
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32 ilde 385 arsa satışa çıktı 32 ilde 385 arsa satışa çıktı Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Trendyol, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geri dönüştürülmüş 500 bin çanta ile sıfır atık kampanyasına destek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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