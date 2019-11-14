Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor
6 saat önce
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor Ekipler yangına müdahale ediyorSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:17 Kaynak: İHA
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor
Ekipler yangına müdahale ediyor
SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Yangın sebebiyle oluşan duman şehrin birçok bölgesinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.
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