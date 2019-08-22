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Geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın

1 saat önce

Geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın Dev alevler zifiri karanlığı aydınlattıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.

Geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın

Dev alevler zifiri karanlığı aydınlattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden yardım amaçlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, rüzgarında etkisi ile alevler kısa sürede tüm tesisleri sardı.

Alevler geceyi aydınlattı

Büyüyen yangın nedeniyle metrelerce yükselen alevler, gecenin zifiri karanlığını aydınlatırken kilometrelerce uzaktan da gözlendi. Gelen yoğun ihbarlar üzerine bölgeye ilçelerden de destek istenerek polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangında zaman zaman patlama sesleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
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