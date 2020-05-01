Geri dönüşüm kağıdı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Geri dönüşüm kağıdı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Geri dönüşüm kağıdı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Samsun'da geri dönüşüm kağıdı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Geri dönüşüm kağıdı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı SAMSUN - Samsun'da geri dönüşüm kağıdı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Kavşağı viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Önder idaresindeki geri dönüşüm kağıt yüklü 55 ADD 756 plakalı kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun ortasına devrildi. Kamyondan bulunan hurda kağıtlar yola saçıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mustafa Önder, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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