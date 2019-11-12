Geri sayım başladı

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6 saat önce
Yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yaptığı film, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco'nun gerçek yaşam öyküsünü ele alıyor.
Yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yaptığı film, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco'nun gerçek yaşam öyküsünü ele alıyor. "Güller Ülkesi: Damascena"da Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi ünlü Bulgar oyuncuları rol alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:48
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