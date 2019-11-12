Geri sayım başladı

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6 saat önce

Yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yaptığı film, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco'nun gerçek yaşam öyküsünü ele alıyor.

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Yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yaptığı film, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco'nun gerçek yaşam öyküsünü ele alıyor. "Güller Ülkesi: Damascena"da Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi ünlü Bulgar oyuncuları rol alıyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:48 
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