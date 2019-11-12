Geri sayım başladı

Yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yaptığı film, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco'nun gerçek yaşam öyküsünü ele alıyor. "Güller Ülkesi: Damascena"da Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi ünlü Bulgar oyuncuları rol alıyor.