Gerileme dönemi

Brezilyalı hücum oyuncusu Philippe Coutinho, henüz 21 yaşındayken Inter tarafından Liverpool’a 13 milyon euro bedelle transfer oldu. “Küçük sihirbaz” lakaplı oyuncu, ceza sahasından attığı gollerle ve üst düzey saha görüşüyle kısa süre içinde Liverpool taraftarları için özel bir yer edindi. Öyle ki, Liverpool’un 2013/14 sezonunda verdiği şampiyonluk yarışında Coutinho, Luis Suarez ile birlikte en büyük aktörlerden biriydi.

Ekim 2015’te Jürgen Klopp’un Liverpool’a gelmesi, Kırmızılar’ın saha içindeki mentalitesini oldukça değiştirdi. Hâli hazırda dünyanın en yüksek tempolu futbolunun oynandığı liglerin başında gelen Premier Lig’in ortalama temposu dahi, Liverpool’un yüksek efora ve nitelikli prese dayanan oyun yapısının yarattığı temponun altında kaldı. Hâl böyle olunca, topla adeta bir sihirbaz gibi oynayan ancak hızlı bir oyuncu olduğunu söylemenin zor olduğu Coutinho, takımda git gide daha az forma bulmaya başladı.

Ancak Brezilyalı oyuncunun yeteneğinden ve yapabileceklerinden kimsenin şüphesi yoktu. Başta da Barcelona yönetiminin… Coutinho, 2018’in ilk günlerinde, ara transfer döneminde 145 milyon euro karşılığında Barcelona’nın yolunu tuttu.

Brezilyalı yıldızın, Barcelona’daki istatistiklerine bakıldığında, Katalan ekibinde iyi bir 1,5 sezon geçirdiği söylenebilir: 76 maç, 21 gol ve 11 asist. Ancak Barcelona’nın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Antoine Griezmann’ı bir hücum oyuncusu olarak, Frenkie De Jong’u ise bir orta saha oyuncusu olarak kadrosuna katması, Coutinho’yu bir anda ilk 11 dışına itiyordu. Barcelona bu yüzden onu kiralama yoluna gitti. Hücumda yaratıcı oyuncu eksikliği olan Bayern Münih, Coutinho’yu 8,5 milyon euro bedelle bir sezonluğuna kiraladı.

27 yaşındaki oyuncunun Bayern’de kötü bir performans sergilediğini söylemek pek mümkün olmasa gerek. Bavyera ekibinin formasını şu ana dek 26 maçta giyen Coutinho, yedi gol attı ve sekiz de asist yaptı. Ancak bu istatistiklerin hepsi yalnızca sekiz maçta oluştu. Yani Brezilyalı yıldız, 18 maçta skor katkısı veremedi. Tüm bunların sonucunda, Coutinho’nun transfer piyasasındaki değeri bir hayli geriledi.

145 milyon euro bedelle Barcelona tarafından transfer edilen futbolcunun 2018 yazında, yani Barcelona’daki ilk yarım sezonu sonucunda piyasa değeri 120 milyon euro’ydu. Geçtiğimiz yaz değeri 90 milyon euro’ya kadar düşen Coutinho’nun şu anki piyasa değeri -transfermarkt sitesine göre- 70 milyon euro.

İspanyol medyasındaki haberler, Barcelona’nın Coutinho’yu kabul edilebilir bir bedelle satmak istediğini söylüyor. Ancak Katalan ekibinin zarar etmeden bu transferi noktalaması pek mümkün gözükmüyor.