Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı - Son Dakika
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Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı

22.08.2022 15:44
Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Özçelik, görevine başladı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Özçelik, görevine başladı.

Ömüray Bozkurt'un Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat-Emlak Şube Müdürlüğüne tayininin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce de geçici olarak ilçede görev yaptığını anımsattı.

Özçelik, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda 24 saat gayretli çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Hırsızlık ve uyuşturucu gibi olaylara karşı etkin mücadele edeceklerini ifade eden Özçelik vatandaşlardan, şüpheli gördükleri durumlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.

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Kaynak: AA

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